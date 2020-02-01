Birlikte bir ömür geçirmek için 'evet' demeye hazırlanan çiftler, pek çok sektörü hareketlendiriyor. Evlenecek çiftlerin düğün ve ev masrafları 50 bin lira seviyesinde bulunuyor. Tercihlere göre fiyat daha yukarılara çıkabiliyor. Fiyatlar gelinlikte 4 bin 500, damatlıkta bin 300 liradan başlıyor. Gelin saçı bin, damat traşı 300 lirayı bulurken, düğünlere de en az 10 bin lira ödeniyor. Fotoğraf çekiminde ise fiyat bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı 20 bin, beyaz eşya seti 5 bin 900, halı ve perde maliyeti ise en az 6 bin lira.
- Ekonomi
- 01.02.2020
- Gazete
Evlenmek 50 bin TL
Birlikte bir ömür geçirmek için 'evet' demeye hazırlanan çiftler, pek çok sektörü hareketlendiriyor. Evlenecek çiftlerin düğün ve ev masrafları 50 bin lira seviyesinde bulunuyor.
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