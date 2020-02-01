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Türkiye'nin turizm gelirlerinde yüzde 17 artış!

Türkiye, 2019'da toplam 51.7 milyon ziyaretçiyle turizmde rekora imza attı. Turizm geliri de yüzde 17 artarak, 34.5 milyar doları buldu... Yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 14.11 artış kaydedildi.

Doludizgin rekor
Türkiye, 2019'da toplam 51.7 milyon ziyaretçiyle turizmde rekora imza attı. Bunun 45 milyon 58 bin 286'sını yabancı ziyaretçiler, 6 milyon 688 bin 912'sini yurt dışında yaşayan vatandaşlar oluşturdu. Yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 14.11 artış kaydedildi. 2019'da turizm geliri ise yüzde 17 artarak 34.5 milyar dolar olurken, kişi başı ortalama harcama 666 dolar şeklinde gerçekleşti. Gecelik kişi başına harcamanın ise 68 dolar olduğu belirtildi. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 17.65 artış ve 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer aldı. Sıralamada Almanya yüzde 11.42 artış ve 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan yüzde 13.68 artış ve 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bulgaristan'ı, İngiltere ve İran izledi.

ODA BAŞI KAZANÇ YÜZDE 13 ARTTI
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 2019 doluluklarının bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artarak yüzde 67.6 olduğunu açıkladı. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.4 artışla 77.4, oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 13 artışla 52.3 euroya yükseldi. Her üç kalemde de son 3 yılın en yüksek performansı elde edildi.

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