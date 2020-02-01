Kur saldırısının şokunu dengelenme sürecinde atılan adımlarla atlatarak tekrar büyüme patikasına geçen Türkiye, faizde de önemli bir eşiğe geldi. Enflasyon ve cari açık gibi makro verilerde gıpta ile bakılan bir performans sergilenirken, faiz de de 38 ay sonra tek hane yakalandı.
9 AYDA 16 PUAN
Merkez Bankası'nın Temmuz 2019'dan itibaren 7 aylık dönemde politika faizini toplamda bin 275 baz puan indirmesi, enflasyondaki düşüş ve ülke risk primindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle tahvil faizindeki gerileme devam ediyor. 2018'in Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından 16 Mayıs 2019'da yüzde 26'ya yükselen 2 yıllık tahvilin faizi, dün yüzde 9.96 ile 10 Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi gördü. Mayıs 2019'da yüzde 21 olan 10 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 10.09 ile 28 Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Türkiye'nin risk primini gösteren ve Ekim'de 410 puanı aşan 5 yıllık CDS'ler 240 puanın altına düştü. Tahvil faizlerindeki düşüş ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
9 AYDA 16 PUAN
Merkez Bankası'nın Temmuz 2019'dan itibaren 7 aylık dönemde politika faizini toplamda bin 275 baz puan indirmesi, enflasyondaki düşüş ve ülke risk primindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle tahvil faizindeki gerileme devam ediyor. 2018'in Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından 16 Mayıs 2019'da yüzde 26'ya yükselen 2 yıllık tahvilin faizi, dün yüzde 9.96 ile 10 Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi gördü. Mayıs 2019'da yüzde 21 olan 10 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 10.09 ile 28 Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Türkiye'nin risk primini gösteren ve Ekim'de 410 puanı aşan 5 yıllık CDS'ler 240 puanın altına düştü. Tahvil faizlerindeki düşüş ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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