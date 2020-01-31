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  • 31.01.2020 15:21
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 15:21

TOKİ kura çekilişi için merakla beklenen tarih belli oldu mu? Ankara, İstanbul ?

TOKİ kura çekişi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 81 ilde yapılacak sosyal konut için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ'den gelecek müjdeli kilitlendi. Sosyal konuta en çok başvuru İstanbul'dan geldi. Peki, TOKİ kura çekilişi için merakla beklenen tarih belli oldu mu? Ankara, İstanbul ?

TOKİ kura çekilişi ne zaman?

TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 TOKİ kura tarihleri ile ilgili resmi açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek kura çekimine ilişkin detayları yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, TOKİ kura çekilişi için merakla beklenen tarih belli oldu mu? Ankara, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar...

2020 TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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