Motorlu Taşıtlar Vergisi konusunda araç sahiplerinin araştırmaları devam ediyor. Binlerce araç sahibinin yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri Ocak ayının bitimi ile sona erecek. Ocak 1 itibariyle alınmaya başlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri İnternet üzerinden ödenebiliyor. Peki MTV ödemeleri nasıl yapılır?