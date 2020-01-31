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  • 31.01.2020 15:12
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 15:19

Araç sahipleri dikkat bugün son gün! nasıl ve nereden ödenir?

() ilk taksit ödemesi bugün sona eriyor. MTV taksitleri aracın modeline, motoruna ve tescil tarihine göre değişiklik gösteriyor. Verginin ödenmemesi durumunda bu yıl için yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Peki MTV nasıl ve nereden ödenir? İşte detaylar...

Motorlu Taşıtlar Vergisi konusunda araç sahiplerinin araştırmaları devam ediyor. Binlerce araç sahibinin yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri Ocak ayının bitimi ile sona erecek. Ocak 1 itibariyle alınmaya başlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri İnternet üzerinden ödenebiliyor. Peki MTV ödemeleri nasıl yapılır?

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