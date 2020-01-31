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  • 31.01.2020 14:37
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 14:37

si son çeyrekte büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (), 'nde 2019'un son çeyreğine ait büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Yayımlanan rakamlara göre AB sinin son çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0,1 oranında büyüdüğü kaydedildi.

Avrupa Birliği ekonomisi son çeyrekte büyüdü

(AB), 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (), AB ve Avro Bölgesi'nin 2019 yılı 4'üncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde GSYH 2019'un 4'üncü çeyreğinde 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 1 arttı.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,1'lik artış gösterdi.

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