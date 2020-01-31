Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elazığ'daki depremle ilgili, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik." dedi.
OCAK AYINDAKİ FATURALARIN TAHSİLATI 90 GÜN ERTELENDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğal gaz aboneliği ile alakalı olarak bu bölgede hizmet veren doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle erteledi. Fatura düzenlemeleri tüm bölge genelinde Elazığ ve Malatya'da ertelenmiş oldu.Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden onlar yararlanacaklar. Daha önceden başka bir nedenle elektrik ve gazı kesik olanlar da başvurmaları halinde onlara elektrik akışı sağlanacak" dedi.
Son dakika: Hükümetten deprem bölgesi için yeni açıklama! "90 gün süreyle ertelendi"
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan ve hasar gören binaların ocak ayı fatura ödemelerinin 90 gün süreyle ertelendiğini duyurdu. Dönmez açıklamasında, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden yararlanacaklar." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elazığ'daki depremle ilgili, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik." dedi.
- TOKİ kura çekilişi ne zaman?
- SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2000 TL ek ödeme tarihi belli oldu!
- Avrupa Birliği ekonomisi son çeyrekte büyüdü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.