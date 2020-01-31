Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.01.2020 15:22
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 15:38

Son dakika: Hükümetten deprem bölgesi için yeni açıklama! "90 gün süreyle ertelendi"

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'da meydana gelen depremde yıkılan ve hasar gören binaların ocak ayı fatura ödemelerinin 90 gün süreyle ertelendiğini duyurdu. Dönmez açıklamasında, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden yararlanacaklar." dedi.

Hükümet duyurdu: 90 gün süreyle ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 'daki depremle ilgili, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik." dedi.

OCAK AYINDAKİ FATURALARIN TAHSİLATI 90 GÜN ERTELENDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Elektrik ve doğal gaz aboneliği ile alakalı olarak bu bölgede hizmet veren doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle erteledi. Fatura düzenlemeleri tüm bölge genelinde Elazığ ve Malatya'da ertelenmiş oldu.Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden onlar yararlanacaklar. Daha önceden başka bir nedenle elektrik ve gazı kesik olanlar da başvurmaları halinde onlara elektrik akışı sağlanacak" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Hükümetten deprem bölgesi için yeni açıklama! "90 gün süreyle ertelendi"
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri