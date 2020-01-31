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  • 31.01.2020 15:58
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 15:58

'da günün ilk yarısında en çok değer kaybeden 20 hisse belli oldu | 31 Ocak 2020 BIST 100 Endeksi

'da bugün öğle saatlerine kadar yapılan işlemlerde en çok değer kaybeden 20 hisse belli oldu. Buna göre en çok değer kaybeden hisse Tofaş Oto. Fab. olurken, düşüş oranı yüzde 2,66 oldu.

İşte günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab. 26,36 27,08 -2,66
Aksigorta 6,67 6,84 -2,49
Koç Holding 19,64 20,14 -2,48
Bim Mağazalar 48,82 49,74 -1,85
Pegasus 67,55 68,70 -1,67
Ford Otosan 74,10 75,35 -1,66
Good-Year 4,79 4,87 -1,64
Doğuş Otomotiv 12,11 12,28 -1,38
MLP Sağlık 17,40 17,64 -1,36
Turkcell 14,06 14,25 -1,33
Türk Telekom 7,94 8,04 -1,24
Kartonsan 452,00 457,50 -1,20
Anadolu Efes 24,44 24,72 -1,13
Sabancı Holding 9,85 9,96 -1,10
Ülker Bisküvi 23,54 23,80 -1,09
Garanti Bankası 11,98 12,10 -0,99
Yapı ve Kredi Bank. 3,00 3,03 -0,99
TAV Havalimanları 26,70 26,96 -0,96
Tüpraş 114,30 115,30 -0,87
Arçelik 21,10 21,28 -0,85

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