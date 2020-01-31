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  • 31.01.2020 09:43
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 09:45

Borcu olanlara müjdeli haber! larının leri silinecek mi?

Milyonlarca vatandaşa güzel haberler gelebilir. Bu bağlamda larının inin silinmesi gündeme gelebilir. Kredi kartı ve kredisi borcunu ödeyemeyip üzerine faiz işletilmiş kişiler için umutlandıran teklif geldi. Teklif meclisten geçerse birçok vatandaşın kredi borcu ve kredi kartı borçları silinebilecek. Aynı zamanda bankalara olan borçlarınızı tek bir bankada birleştirme şansınız bulunmakta.

Kredi borcu ve kredi kartı borçlarının faizleri silinecek mi?

Kredi borcu ve kredi kartı borçlarının faizleri silinecek mi ve kredi kartı borcu biriken faizlere af mı geliyor? Soruları oldukça popüler durumda olmaktadır. Banka kredisi ödenemeyen borçların faizleri silinecek mi? Teklif mecliste. Eğer meclisten geçerse ödenmeyen borçların faizleri silinecek. İşte detaylar.

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