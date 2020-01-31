Kredi borcu ve kredi kartı borçlarının faizleri silinecek mi ve kredi kartı borcu biriken faizlere af mı geliyor? Soruları oldukça popüler durumda olmaktadır. Banka kredisi ödenemeyen borçların faizleri silinecek mi? Teklif mecliste. Eğer meclisten geçerse ödenmeyen borçların faizleri silinecek. İşte detaylar.

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