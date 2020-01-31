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  • 31.01.2020 08:03
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 08:03

nda yükseliş sürüyor! 31 Ocak , gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

haftanın son işlem gününde hareketliliği sürdürüyor. Çin'de görülen ve dünaya yayılan koronavirüsünün etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları, 31 Ocak'a yukarı yönlü başladı. KMKTP'de standart altının kilogramı 303 bin 740 liraya yükseldi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ocak ...

Altın fiyatları son dakika... Çin'de görülen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsünün küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği görüşlerine bağlı olarak yatırımcılar yeniden "güvenli liman"a döndü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram atın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
172,65
172,78

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
221,12
221,28

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
276,25
276,45

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