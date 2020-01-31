Altın fiyatları son dakika... Çin'de görülen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsünün küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği görüşlerine bağlı olarak yatırımcılar yeniden "güvenli liman"a döndü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram atın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

172,65

172,78

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

221,12

221,28

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

276,25

276,45