Altın fiyatları son dakika... Çin'de görülen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsünün küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği görüşlerine bağlı olarak yatırımcılar yeniden "güvenli liman"a döndü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram atın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ocak canlı altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
172,65
172,78
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
221,12
221,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
276,25
276,45
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.