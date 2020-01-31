Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Yıl sonuna kadar vatandaş ücretsiz yararlanacak. 2020 yıl sonuna kadar uzatıldı. Toplumun önemli derecede kısmını ilgilendiren bu karar sevinçle karşılandı. Genel Sağlık Sigortası, temel sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşların yararlanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra yabancıların da istekleri doğrultusunda sağlık sigortası kapsamına girebildikleri bilinmektedir. 18 yaşından büyükler sigorta kapsamında olduğundan, eğer sigorta sahibi değil veya çalışmıyorsa belli bir ücreti devlete ödeyerek sağlık, ecza, yoğun bakım gibi hizmetlerden faydalanabilmektedirler.

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