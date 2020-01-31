31 Ocak tediye ödemeleri yattı mı? Kadroya geçen taşeron ile kamu işçilerinin merakla beklediği tediye ödeme tarihleri, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı kararı ile belli olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıla ilişkin birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, ikinci taksiti ve bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yer altı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin hangi tarihlerde ödeneceği konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, tediye ödemeleri yattı mı? Taşeron ve kamu işçileri ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İşte 2020 tediye tarihleri...

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak." dedi.

Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020 tarihinde ödeneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, "Bizler alın terinin, emeğin değerini bilen bir milletin evlatlarıyız. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.