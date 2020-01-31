Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 303 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|49.980.000.000
|0,93
|Koç Holding
|49.551.447.897
|1,42
|Akbank
|42.952.000.000
|0,83
|Enka İnşaat
|35.250.000.000
|0,96
|Ereğli Demir Çelik
|32.655.000.000
|1,14
|İş Bankası (C)
|32.624.782.500
|0,60
|Turkcell
|31.020.000.000
|1,79
|Bim Mağazalar
|29.619.216.000
|7,32
|Tüpraş
|28.197.201.920
|2,20
|Türk Telekom
|27.125.000.000
|3,02
|Aselsan
|26.744.400.000
|2,24
|Ford Otosan
|26.318.250.000
|5,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.087.742.313
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|22.533.000.000
|1,48
|Sabancı Holding
|19.893.938.327
|0,63
|Türk Hava Yolları
|18.878.400.000
|0,50
|Vakıflar Bankası
|16.500.000.000
|0,54
|Anadolu Efes
|14.672.368.417
|1,22
|Arçelik
|14.122.719.484
|1,57
|Tofaş Oto. Fab.
|13.200.000.000
|3,31
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