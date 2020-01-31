Borsada 31 Ocak Cuma günü en çok değer kaybeden hisseler hangileri?

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 7,75 8,04 -3,61 Koç Holding 19,54 20,14 -2,98 Logo Yazılım 62,15 63,95 -2,81 Tofaş Oto. Fab. 26,40 27,08 -2,51 Good-Year 4,75 4,87 -2,46 Akbank 8,26 8,46 -2,36 Tüpraş 112,60 115,30 -2,34 Kartonsan 447,00 457,50 -2,30 Vakıflar Bankası 6,60 6,75 -2,22 Sabancı Holding 9,75 9,96 -2,11 Doğuş Otomotiv 12,03 12,28 -2,04 Yapı ve Kredi Bank. 2,97 3,03 -1,98 Ülker Bisküvi 23,34 23,80 -1,93 Bim Mağazalar 48,78 49,74 -1,93 Yataş 8,40 8,56 -1,87 Arçelik 20,90 21,28 -1,79 Garanti Bankası 11,90 12,10 -1,65 Batı Çimento 3,75 3,80 -1,32 MLP Sağlık 17,42 17,64 -1,25 Borusan Mannesmann 12,66 12,81 -1,17