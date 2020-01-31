Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki güncel durum piyasaların kapanış gününde merak edilmeye başlandı. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları haftayı yükselişte tamamladı. Gram altın fiyatının 304 TL'ye, çeyrek altın fiyatının ise 496 TL'ye ulaştığı görülüyor. İşte 31 Ocak altın fiyatlarında güncel durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?