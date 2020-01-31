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  • 31.01.2020 19:44
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 19:44

altın 304 TL'ye ulaştı! Tam, yarım ve çeyrek altın haftayı nasıl kapattı? İşte

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki güncel durum altın alıp yatırım yapan vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde vatandaşların altın fiyatlarına yönelik araştırmalarında artış yaşandığı yönelik yaşandığı görülüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının ı günü yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan tamamladı. Peki, Tam, yarım ve çeyrek altın haftayı nasıl kapattı? İşte

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki güncel durum piyasaların kapanış gününde merak edilmeye başlandı. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları haftayı yükselişte tamamladı. Gram altın fiyatının 304 TL'ye, çeyrek altın fiyatının ise 496 TL'ye ulaştığı görülüyor. İşte 31 Ocak altın fiyatlarında güncel durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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