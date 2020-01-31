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  • 31.01.2020 16:20
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 16:21

2020 Ocak ayı tahmini ne kadar oldu? ne zaman duyurulacak?

Şubat ayı için geri sayım devam ederken Ocak ayı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon verileri her ayın başında duyuruluyor. Bu kapsamda Ocak ayının enflasyon oranları ne zaman duyurulacak sorusunun yanıtı arama motorlarında milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2020 Ocak ayı tahmini ne kadar oldu? Enflasyon oranları ne zaman duyurulacak? İşte o sorunun yanıtı

2020 Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini ne kadar oldu?

2020 Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini ne kadar oldu? Ocak ayının son gününde vatandaşlar tarafından Ocak ayı enflasyon oranları araştırılmaya başlandı. Enflasyon oranlarını merak eden milyonlar arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki, enflasyon oranları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar

2020 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayının enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanacak.

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