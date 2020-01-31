2020 Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini ne kadar oldu? Ocak ayının son gününde vatandaşlar tarafından Ocak ayı enflasyon oranları araştırılmaya başlandı. Enflasyon oranlarını merak eden milyonlar arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki, enflasyon oranları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar

2020 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayının enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanacak.