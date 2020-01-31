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  • 31.01.2020 14:34
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 14:34

2020 Ocak ayı u ne kadar olacak? Beklenti anketi sonuçlandı | 2020 Ocak ayı enflasyon beklenti anketi

TÜİK tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacak olan ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi öncesi stler beklentilerini açıkladı. Buna göre 2020 Ocak ayında enflasyonun yüzde 1,14 oranında artmasının beklendiği bildirildi.

2020 Ocak ayı enflasyonu ne kadar olacak?

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan stler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 8,5-12 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,91 oldu.

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