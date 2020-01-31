Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Çin'in aldığı önlemlerin coronavirüs salgınını kontrol altına alabileceğini açıklaması ve seyahat ve ticaret kısıtlamalarına karşı durmasıyla, güvenli liman altın fiyatları gerilerken, petrol hafif yükseldi.
OPEC kaynaklarının verdikleri bilgiye göre coronavirüs salgını nedeniyle petrol talebine yönelik ortaya çıkan endişelerin fiyatları düşürmesi Riyad yönetimini harekete geçirdi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.82 artışla 59.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.82 artışla 59.35 dolardan işlem görüyor.
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