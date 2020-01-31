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  • 31.01.2020 11:44
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 11:50

Altın yatırımcısına 2020 tavsiyesi! 2020'de altın ne kadar olacak? | 31 Ocak 2020

Dün yükselişini sürdüren ve 305 lira seviyesine dayanan , Dünya Sağlık Örgütünden gelen Koronavirüs açıklamasının ardından gevşeme göstererek 302 TL seviyelerine geriledi. Uzmanlardan ise altın yatırımcılarına 2020 yılı için yeni tavsiyeler geldi. Yılbaşından bu yana yaşanan ABD-İran gerilimi, Trump'ın azil süreci, Koronavirüs salgını gibi gelişmelerle altının yükseliş trendini güçlü şekilde sürdürdüğünün altını çizen uzmanlar, atırımcıların kendilerini güvence altına almak amacıyla rotayı altına kırdığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Çin'in aldığı önlemlerin coronavirüs salgınını kontrol altına alabileceğini açıklaması ve seyahat ve ticaret kısıtlamalarına karşı durmasıyla, güvenli liman altın fiyatları gerilerken, petrol hafif yükseldi.

OPEC kaynaklarının verdikleri bilgiye göre coronavirüs salgını nedeniyle petrol talebine yönelik ortaya çıkan endişelerin fiyatları düşürmesi Riyad yönetimini harekete geçirdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.82 artışla 59.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.82 artışla 59.35 dolardan işlem görüyor.

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