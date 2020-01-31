31 Ocak buzağı destekleri yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemeleri tamamlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2018 2. döneme ait ödemeler 24 Ocak'ta başlamıştı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan yetiştiricilerin ödemeleri bugün yapılacak. Peki, 31 Ocak buzağı destekleri yattı mı? 2018 ikinci dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

31 OCAK BUZAĞI DESTEKLERİ YATTI MI?

Buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştiriliyor. Son hanesi 0 ve 2 olan besicilerin ödemeleri 24 Ocak saat 18.00'dan sonra gerçekleştirildi.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan yetiştiriciler 31 Ocak 2020 18.00'dan sonra ücretlerini alabilecek.

Destekleme miktarı buzağı başı 550-750 lira arasında değişecek. 2020 yılında ise bu destek 950 lira civarında gerçekleşecek.