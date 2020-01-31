Tarım Bakanlığı her yıl çiftçiler için destekleme ödemeleri yapmaktadır. İşte Tarım Bakanlığı 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek ve ne kadar verileceği sorularının yanıtları. 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çitçilere ödenecek olan destekler gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında destek sağlanıyor. Peki mazot ve gübre desteği ne kadar? İşte başvuru şartları ve detaylar

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