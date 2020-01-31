EmlakBank'ın çok köklü bir kurum olduğunu belirten Cantimur, "2001'de maalesef en karlı banka olmasına rağmen IMF'ye verilen bir sözden dolayı akşamdan sabaha banka kapatıldı. En karlı bankaydı ve çok büyük mal varlığı vardı. Hepsi Ziraat Bankası'na devredildi." diye konuştu.

Cantimur, EmlakBank'ın 18 yıl sonra yeniden açıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"EmlakBank bir devlet bankasıdır. Devletten bir kuruş para almadan kendi öz varlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeniden canlandırıldı ve katılım bankasına dönüştü. Çok kısa sürede 11 şubeye ulaştık. İnşallah yıl sonuna kadar da 40 şube açmak suretiyle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bankayı 2019 yılı mart ayında kurmuş olmamıza rağmen, 10 ayda aktif büyüklüğümüzü 9 kat arttırdık. Hakikaten her bankanın erişemeyeceği bir yere eriştik."

Bankalarını daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını belirten Cantimur, "Gerek inşaat sektöründe, gerek konut ve gerekse diğer sektörlerde ülkemizin iyi bir yere gelmesi için bankamız üzerine düşen her türlü görevi yerine getirecek." dedi.

Adana'nın bankaları açısından öneminden bahseden Cantimur, kent sanayisi ve ticaretine de ellerinden gelen katkıyı vereceklerini kaydetti. Bazı milletvekilleri ve davetlilerin katıldığı törende, konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi.