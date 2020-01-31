31 Ocak il il güncel fındık fiyatları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda fındık borsası her gün araştırılıyor. Peki güne fındık fiyatları ne kadar başladı? İşte Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun ve il il güncel fındık fiyatları... Uzmanlar, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Türkiye'nin dünya üzerinde sahip olduğu matematik konum, ülkeye birçok avantaj katmıştır. Buradaki listelerde belirtilen fındık fiyatları Ordu, Giresun, Düzce, Ünye, Fatsa, Terme ve Trabzon Ticaret Borsaları tarafından duyurulan verilerle derlenmiştir. İşte 2020 yılı fındık alım fiyatları...

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