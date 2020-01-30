2020 Şubat ayı kira artış oranı, Ocak ayının son günlerinde milyonlarca kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Ocak ayında kiracılara uygulanacak zam oranı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli olmuştu. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından ev sahiplerinin kiracılarına yapabileceği zam oranı netlik kazanacak. Peki, 2020 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat kira artış oranı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

2020 YILI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi. TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.

Bu bilgiler doğrultusunda kiralara ev sahipleri tarafından 15.18 oranında zam yapılabilecek. Örneğin ödediği kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 158,7 lira olacak.

ŞUBAT 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2020 yılı Şubat ayı kira artış 3 Şubat Pazartesi günü belli olacak.

Kira hesaplama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...