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  • 30.01.2020 13:47
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 13:52

Son dakika: 'den seferleri için flaş karar!

Son dakika haberleri... , 5 Şubat-29 Şubat arasında tarifeli uçuşlarını azaltacağını açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" ifadeleri kullanıldı.

THY'den Çin seferleri için flaş karar!

Türk Hava Yolları 'de bazı lokasyonlara uçuş frekanslarını düşürme kararı aldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." açıklamasında bulundu.

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