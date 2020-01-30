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  • 30.01.2020 13:48
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 13:48

Avro Bölgesi'nde aralıkta geriledi

Avro Bölgesi'nde , geçen yılın aralık ayında yüzde 7,4 seviyesine düştü. En yüksek işsizlik ise yüzde 16,6 ile ve yüzde 13,7 ile 'da kaydedildi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği () ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 7,5 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, aralıkta yüzde 7,4'e indi.

AB'de kasım ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, aralıkta ise 6,2'ye geriledi.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 15 milyon 475 bin olurken, bunun 12 milyon 251 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. AB'de aralık ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,2 ile ve izledi.

En yüksek işsizlik ise yüzde 16,6 ile ve yüzde 13,7 ile 'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, aralıkta AB'de 3 milyon 155 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 213 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,1 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,3 olarak ölçüldü.

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