Şubat ayına girmemize artık sayılı günler kaldı. Bu bağlamda milyonlarca kiracı, kira artış oranlarını oldukça merak ediyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında kira artış oranları da belirlenecek. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları her ay takip eden bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. 2020 Şubat kira zammı ise 3 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

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