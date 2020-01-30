Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı.



Uysal'ın sunumundan satır başları şöyle:

- Küresel iktisadi faaliyetteki zayıflama yılın son çeyreğinde de sürdü. Önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerde büyümenin olumluya döneceğini, gelişmekte olan ülkelerde ise kırılganlıklara bağlı olarak büyüme görünümü etkilenebilir.

- Net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz. Cari işlemler dengesinin ılımlı bir seviyede gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

- Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında toparlanma gözledik. Türkiye'de kredi büyümesi hız kazandı. İktisadi faaliyette toparlanma eğilimi sürdü. Orta vadeli enflasyon belirsizliği önemli ölçüde azaldı.

- Ocak ayında 75 baz puanlık ölçülü bir indirim yaptık. Enflasyon beklentileri ve risk primindeki düşüşün de katkısıyla TL'deki getirisi tüm vadelerde geriledi. Enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme sağladık. TL'nin kısa vadeli oynaklığı diğer gelişmekte olan ülkeler ortalamasına geriledi.

- Kredi kanalının büyümeye desteği arttı. Zorunlu karşılıklardaki adımlar kredilerdeki canlanmaya katkıda bulundu.

- İktisadi faaliyet ekim enflasyon raporuna uyumlu olarak toparlanmaya devam etti. 3. çeyrekte büyümenin temel belirleyicisi yurtiçi talep oldu. Belirsizliklerdeki azalmayla birlikte yurtiçi talebin güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz. İş gücü piyasasında toparlanma eğilimleri gözlendi. Net ihracat uzun bir aradan sonra büyümeye negatif katkı var.

- İthalatta gözlenen toparlanmayla birlikte net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor. Cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz.

TAHMİNLER ve PARA POLİTİKASI

- 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahmininde değişiklik yapmadı. 2020 yıl sonu gıda enflasyonunu tahminini yüzde 11, 2021 yıl sonu gıda enflasyonunu tahminini yüzde 7, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5.4 olarak koruduk.

- Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanmasını bekliyoruz. Toplam talep koşulları enflasyonist olmayacaktır.

- Enflasyon görünümdeki iyileşmeyle oluşan manevra alanını temmuz ayından itibaren güçlü faiz indirimleri yaparak kullandık.

KORONAVİRÜSÜN ETKİLERİ

- Öncelikle Çin'de yaşanan koronavirüsü etkilerini konuşmak için çok erken. Geçmiş dönemdeki olaylar nasıl etkiledi bunu da takip etmeye başladık. Son dönemde yaşanan gelişmenin ne yönde etkisi olacağı belirsiz bir şey söylemek için çok erken. Çin'in Büyüme rakamları üzerinde çok ciddi etkisi olabilir. Net bir değerlendirme için çok erken.Piyasalarda riskten kaçış için bir etki yarattı

- Geçtiğimiz yılın geneline baktığımızda işlenmemiş gıda fiyatlarında pozitif bir gelişme yaşanmıştı. Bu yıl için gıda enflasyonu tahminimizi yüzde 11 seviyesinde koruduk.

- Gerçekleşen reel getiri oldukça yüksek oldu 2019 yılı itibariyle. Gelişmekte olan ülkeler bizim sınıfımızda olan ülkeler para politikalarında aşağı yönlü ayarlama oldu. Geldiğimiz noktada bir beklenen enflasyona odaklanarak bir miktar daha reel faizin öne çıktığını söyleyebilirim. Enflasyon görünümüne baktığımızda reel tarafta pozitif olduğumuzu söyleyebilirim. Geçtiğimiz son bir yıl içinde reel sektörün borç azalttığını görüyoruz.

- Dolarizasyonda mevcut seviye nispeten yüksek ama yüzde 51'lere indi.

- Reel getiride pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebilirim.

- 2019 yılında belirsizlik algısı yüksekti, dalgalanmalar yüksekti bu anlamda dolarizasyon yüksek seyretti. Yatırımcıların TL tercihini arttığını söyleyebiliriz. TL mevduatındaki artış yüzde 20-21 civarında, yabancı para mevduatlarda artış yüzde 5'lerde kaldı. Burada kritik olan risk primlerindeki azalma. Dolarizasyonda yavaş yavaş iyileşme noktasına gideceğini düşünüyoruz

- Altın yatırımcılar açısından son dönemde tercih edilen bir enstrüman olmaya başladı. Merkez bankası olarak toplam rezervlerimizde altın kompozisyonunu da bu çerçevede değerlendirip gerekli adımları attığımızı söyleyebilirim

- TCMB'nin herhangi bir kur hedefi yoktur ama kurdaki istikrarı önemsiyoruz. Geçtiğimiz dönemler kıyasladığımızda ortalama reel kur geldiğimiz nokta yüzde 76-76 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Kurda mevcut seviyelerin rekabetçi olduğunu tespitini yapıyoruz. Para politikası duruşumuzu finansal istikrar ve hedef istikrarı doğrultusunda şekillendirmeye devam edeceğiz.

- Kredi büyümesi iyileşiyor. Tüketici kredilerinde başlayan bir hızlanma oldu. Faiz indirimi fiyatlanmalara yansıdı. İlk etapta hane halkı tarafında başladı. Ciddi bir kredi ivmelenmesi gördük. Bireysel tarafta başlayan hareketlenme ticari tarafa yansımaya başladı TL ağırlıklı olarak olarak. Yabancı yatırımlar yabancı paralarla kredi finanse ediliyor.

- Borç oranı ciddi oranda azaldı. Döviz kurundaki istikrarlı seyrin 2020'de devam etmesini bekliyoruz. Zaten enflasyon tahminlerimizde bunun etkisi önemli.

- Elimizde belli bir miktarda tahvil portföyü bulundurmak zorundayız. Toplamda yıl sonu 32-33 milyarlık bir rakama denk geliyor. Ölçülü bir şekilde bu işlemlerimize devam edeceğiz. Bir kısmı itfa oluyor. İtfa olanların yerine yeni portföyleri koymamız gerekiyor. Alımlarımızda özellikle şu bölge uzun vade kısa vade yok. Tahvil portföyü alımlarımızı devam ettiriyoruz

- Euro tahvillerin getirilerinde de ciddi bir aşağı geliş gördük. Pozisyonlanmalar düşük. Önümüzdeki dönemde bir giriş alanının olduğunu gösteriyor.

Merkez Bankası olarak rezervlerimizi artırma stratejimiz devam ediyor. Rezervlerimiz yaklaşık 100 milyar doların üzerinde. Daha rahat hissettiğimiz bir konumdayız. Arttırmak için adımlarımız devam edecek. Döviz kurundaki istikrarı önemsiyoruz.

- Bizim açımızdan önemli olan döviz kurundaki istikrar. Aşırı oynaklığın olmaması bizim için önemli. Rezervler konusunda yeterince şeffaf olduğumuzu ve bilgilendirici olduğumuzu söyleyebilirim

- TCMB politikaları 2020'de vergi odaklı olarak belirlenecek. Yıl sonu enflasyon hedefine odaklanmış durumdayız.