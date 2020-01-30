Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 30.01.2020 09:07
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:07

Son dakika: ABD () Başkanı : Yüzde 2.0'den düşük tatmin edici değil

Son dakika haberi... ABD () Başkanı , Fed'in yüzde 2.0'nin altında bir düzeyde olan u tatmin edici bulmadığını söyledi.

Fed Başkanı Powell'den flaş enflasyon mesajı

yılın ilk politika toplantısında leri sabit tutarken; ılımlı nin devamına ve "güçlü" bir iş piyasasına işaret ederek borçlanma maliyetlerinde yakın tarihte bir değişiklik olmayacağı sinyalini verdi.

Fed Başkanı , Fed'in gecelik borçlanma faizini oybirliğiyle yüzde 1.50 ve yüzde 1.75 aralığında tutma kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, Fed'in para politikası metninde kullandığı dilde, "un yüzde 2.0'ye yakın getirileceği" betimlemesi yerine, "enflasyonun yüzde 2.0'ye getirileceği"nin kullanıldığına dikkat çekti.

Powell, bu betimlemenin değiştirilmesindeki temel anlayışın, "politika yapıcıları yüzde 2.0'ye yakın enflasyonu da tatmin edici buluyor" gibi yanlış anlaşılmadan kaçınmak için yapıldığını, Fed'in "yüzde 2.0'nin altındaki enflasyon düzeyini tatmin edici bulmadığını" vurguladı.
Powell, "Para politikasındaki mevcut duruşumuzun sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, güçlü bir işgücü piyasasını destekleyeceğini ve enflasyonun hedefimiz olan yüzde 2.0 düzeyine gelmesini sağlayabileceğine inanıyoruz" dedi.



Powell, küresel ekonomik büyümenin dengelendiğini ve uluslararası ticaretin etrafındaki belirsizliklerin azaldığını söyledi. Bu iki endişe Fed'in geçen yıl faizleri üç kez düşürme kararı almasında kilit faktörler olmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, yarıyıl para politikası raporunu Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne 11 Şubat'ta sunacak.
Senato Bankacılık Komitesi sözcüsü de Powell'in 12 Şubat'ta Komite'ye yarıyıl sunumunu yapacağını açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell: Yüzde 2.0'den düşük enflasyon tatmin edici değil
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri