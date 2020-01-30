İstihdama büyük katkı sunan İŞKUR'un 'işbaşı eğitim programı' aracılığıyla gençler hem mesleklerinde tecrübe kazanıyor ve eğitim dönemi boyunca harçlık alıyor. Yeni yılla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. Yeni yılla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları ve bilgileri

İŞKUR İŞBAŞI PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

Katılımcı zaruri gideri (Günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri