Paraya sıkışan ve acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlara bazı yollar sunuluyor. Bu yollardan biri ise kredili mevduat hesabıdır. Acil, kısa süreli ve küçük miktarlardaki ödemeler, para çekmek veya göndermek için bankaların geliştirdiği bir çeşit kredi türü. Kredili mevduat hesapları "KMH" kısaltmasıyla bildiği gibi ayrıca farklı bankalarca; "avans hesabı", "açık hesap" veya "ek hesap" olarak da adlandırılabilir. Bu kredi hesabı, bankalar tarafından belirlenen kriterlere göre limitlendirilir. Maaş ve emekli aylığı alan banka müşterileri çalıştıkları bankalardan başvuru yoluyla kolayca kredili mevduat hesabı açabilirler.

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