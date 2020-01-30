Altın yeniden yükselişte! 30 Ocak canlı gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 301,40 liradan işlem görmüştü. Piyasalarda Çin'deki koronavirüsüne ilişkin gelişmelerin yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

171,21

171,33

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

219,27

219,43

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

273,93

274,13