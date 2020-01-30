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  • 30.01.2020 08:11
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 08:11

Altın yeniden yükselişte! 30 Ocak canlı gram, çeyrek, tam ı ne kadar, kaç TL oldu?

ı son dakika... Fed faiz kararı sonrası ve Çin’de yayılan koronavirüsün ekonomik etkisinin hissedilmeye başlamasıyla altın fiyatları hafif yükselişe geçti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi. Peki, bugün gram, çeyrek, fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Ocak ...

Altın yeniden yükselişte! 30 Ocak canlı gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 301,40 liradan işlem görmüştü. Piyasalarda Çin'deki koronavirüsüne ilişkin gelişmelerin yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
171,21
171,33

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
219,27
219,43

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
273,93
274,13

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