ABD Başkanı Donald Trump, Kongrenin kısa süre önce onayladığı ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı.



Beyaz Saray'da düzenlenen törende konuşan Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan yeni anlaşmanın Amerikan çalışanlar için çok önemli kazanımlar içerdiğini vurguladı.

Göreve geldiğinden bu yana sürekli düşük ve orta gelirli ABD vatandaşları için çalıştığını anlatan Trump, "On yıllardır başkanlarımız NAFTA'yı değiştirme vaatlerinde bulundular ama yapamadılar. Ben onlar gibi değilim, sözünü verdiğim şeyi yaparım." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de kısa bir konuşma yaparak, NAFTA'nın değiştirilmesi sürecindeki çabaları dolayısıyla Trump'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından USMCA'yı imzalayan Trump, töreni takip edenlerden yoğun alkış aldı.

NAFTA YERİNİ USMCA'YA BIRAKTI

1994'ten bu yana yürürlükte olan ve ABD Başkanı Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan NAFTA, yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Trudeau dahil olmak üzere birçok kişi tarafından "Yeni NAFTA" veya "NAFTA 2.0" olarak nitelenen anlaşma, bütün taraf ülkelerin parlamentolarınca onaylanması halinde yürürlüğe girecek.

USMCA'NIN NAFTA'DAN FARKLARI

Anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor. ABD'nin, NAFTA'da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya, Çin, Japonya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak gerekçesiyle istediği biliniyor.