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  • 30.01.2020 07:59
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 07:59

/TL son dakika: 30 Ocak ve , kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları

son dakika... Fed faiz kararı öncesi 5,9396 seviyelerinde hareket eden , karar sonrası 5.96’nın üzerinde işlem gördü. Piyasalarda Çin'deki koronavirüs ve siyasi gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 30 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9367 lira ve en yüksek 5.9609 lirayı gördükten sonra, 5.95 – 5.96 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5379 lira ve en yüksek 6.5601 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında işleö görmüştü. Analistler, dış politik gelişmelerin ve koronavirüs ile ilgili haber akışının fiyatlamalar açısından daha belirleyici olmayı sürdüreceğini bildirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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