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  • Ekonomi
  • 30.01.2020 15:53
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 16:02

İlave yatacak? 2020 yılı netlik kazandı!

Yüz binlerce işçi ödemeleri tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ocak ayının son günlerinde " yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir hak ve bu haktan bütün kamu işçileri yararlanıyor. Bu kapsamda kamu ve kuruluşlarında çalışan işçiler ilave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. İlave Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ödeme tarihleri

İlave tediye ödemelerine ne zaman yapılacak sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye, dört eşit takside bölünüp ödeniyor. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi netlik kazandı. İşte 2020 yılı tediye ödeme bilgileri

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; bu ikramiyenin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.

İşçilere her yıl 52 gün üzerinden ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında verilirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan prim ile gelir ve damga vergisi kesintisi oluyor.

Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira alacak. 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

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