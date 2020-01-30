Hibe destek tesis sahibi yaptı

Malatya'da ev temizliğine giderek kazandığı parayla mantar tohumu alıp üretime başlayan Hayriye Duman, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı hibeyle 500 metrekarelik tesis kurdu. 37 yaşındaki 4 çocuk annesi Duman, evinin bodrumunda ürettiği istiridye mantarına talebin artması üzerine hibe destekle tesis kurduğunu belirterek, "Zamanla işi büyüterek başka tesise geçtik. Üretim alanımızı 500 metrekareye çıkardık. Aylık 3 ton mantar üretiyorum" dedi.
- Ekonomi
- 30.01.2020
- Gazete
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