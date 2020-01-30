Bugünkü
Takvim

Hibe destek tesis sahibi yaptı

'da ev temizliğine giderek kazandığı parayla mantar tohumu alıp üretime başlayan , ve 'nın ''nden aldığı hibeyle 500 metrekarelik tesis kurdu.

Hibe destek tesis sahibi yaptı
Malatya'da ev temizliğine giderek kazandığı parayla mantar tohumu alıp üretime başlayan Hayriye Duman, ve 'nın 'Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı hibeyle 500 metrekarelik tesis kurdu. 37 yaşındaki 4 çocuk annesi Duman, evinin bodrumunda ürettiği istiridye mantarına talebin artması üzerine hibe destekle tesis kurduğunu belirterek, "Zamanla işi büyüterek başka tesise geçtik. Üretim alanımızı 500 metrekareye çıkardık. Aylık 3 ton mantar üretiyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHibe destek tesis sahibi yaptı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri