TESK: 120 meslek kaybolmak üzere

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için desteklenmesi gerektiğini belirterek, faizsiz kredi desteği verilmesinin yanı sıra, kurslar ve filmlerden de bu amaçla yararlanılabileceğini bildirdi. Palandöken; kalaycılıktan yemeniciliğe, yorgancılıktan gramofon tamirciliğine kadar kaybolmuş ya da kaybolmak üzere olan 120 meslek bulunduğunu söyledi.
- Ekonomi
- 30.01.2020
- Gazete
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