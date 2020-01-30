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: 120 meslek kaybolmak üzere

ve () Genel Başkanı , kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için desteklenmesi gerektiğini belirterek, faizsiz kredi desteği verilmesinin yanı sıra, kurslar ve filmlerden de bu amaçla yararlanılabileceğini bildirdi.

TESK: 120 meslek kaybolmak üzere
Türkiye Esnaf ve () Genel Başkanı , kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması için desteklenmesi gerektiğini belirterek, faizsiz kredi desteği verilmesinin yanı sıra, kurslar ve filmlerden de bu amaçla yararlanılabileceğini bildirdi. Palandöken; kalaycılıktan yemeniciliğe, yorgancılıktan gramofon tamirciliğine kadar kaybolmuş ya da kaybolmak üzere olan 120 meslek bulunduğunu söyledi.

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