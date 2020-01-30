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Hobisiydi, işi oldu

'den aldığı 40 bin liralık girişimci desteğiyle atölyesi kuran , 'nin dört bir yanına ürün gönderiyor. Üniversitede bankacılık ve sigortacılık eğitimi aldığını, hobi amaçlı hediyelik eşyalara baskı yaptığını belirten Yücer, "İşler yoğunlaşınca kendi işimi kurma fikri ortaya çıktı. Ancak param yoktu. Girişimcilik eğitimi aldım, daha sonra KOSGEB desteğiyle işyerimi açtım, kendi işimin patronu oldum" dedi.

Hobisiydi, işi oldu
KOSGEB'den aldığı 40 bin liralık girişimci desteğiyle atölyesi kuran Uşaklı Semra Yücer, 'nin dört bir yanına ürün gönderiyor. Üniversitede bankacılık ve sigortacılık eğitimi aldığını, hobi amaçlı hediyelik eşyalara baskı yaptığını belirten Yücer, "İşler yoğunlaşınca kendi işimi kurma fikri ortaya çıktı. Ancak param yoktu. Girişimcilik eğitimi aldım, daha sonra desteğiyle işyerimi açtım, kendi işimin patronu oldum" dedi.

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