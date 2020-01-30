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nin gözü toplantısında! 2020 emekliye ve memura aileye yardımı ne kadar olacak?

Bu ay memurlar aile yardımını zamlı alırken, ler de yararlanmak istiyor. toplantısına taşınması beklenen talep hayata geçerse, 2 çocuklu 405 lira ek gelire kavuşacak.



Memurların bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) karara bağlanması bekleniyor.

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