Büyük müjde! Devletten teşvik nasıl alınır? 2020 yılı devlet destekleri hibe, mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar?

İşsizliği azaltmak için devletin birçok alanda teşviği var. Çoğu çalışan hatta patronlar dahi bu desteklerin farkında değil. Bu bağlamda

mazot desteği artırılırken, organik gübre desteği ise ilk defa verilecek. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek verilecek. Organik gübre kullanan çiftçilere dekar başına 10 lira destek sağlanacak. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ile 70 lira arasında destek verilecek. Toprak analiz desteği kapsamında analiz başına 40 lira destek ödenecek. Peki mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar?

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