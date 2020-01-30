30 Ocak tediye ödemeleri yattı mı? Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına tediye ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Kararına göre, 2020'deki ilave tediyenin birinci yarısı Ocak ayında, diğer yarısı ise Mayıs ayında yapılacak. Gözler ödemenin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 30 Ocak tediye ödemeleri yattı mı? 2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI?

2020 tediye ödemelerinin birinci yarısı henüz ödenmedi. Cumhurbaşkanı Kararı ile tediye ödeme tarihleri belli oldu. Buna göre, 2020 yılında 6772 Sayılı Kanun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin 13 günlük ilk taksidi 31 Ocak Cuma, ikinci taksit ise 22 Mayıs'ta, bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yer altı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin ise tamamının 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.

İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise ağustos ayında belli olması bekleniyor.