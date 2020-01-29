Yıldız Holding'in yeni yönetim kurulu başkanı Ali Ülker oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 20 yıldır Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Murat Ülker görevi yeğeni Ali Ülker'e devretti. Murat Ülker, yeğeni Ali Ülker ile uzun yıllardan bu yana holding şirketlerinin yönetim kurullarında birlikte çalışıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Ülker, şunları kaydetti:

"Çok şükür 60 yaşında sağlıklı ve huzurluyum. 2000 yılında Sabri Ülker Bey'den devraldığım başkanlığı, kesintisiz 20 yıl sürdürdüm. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı güvenle Ali Ülker'e devrediyorum. Ben kendisinin başkan olduğu yönetim kurulunda üye olarak çalışacağım. Aktif iş hayatıma, holdinge bağlı şirketlerde devam edeceğim. Bugün, 63 bin 500 kişinin çalıştığı global bir Türk şirketi haline gelen grubumuz, başkanlığımda on bir misli büyüdü ve atıştırmalık alanında dünyada üçüncü sıraya yükseldi. Artık Yıldız Holding daha sağlıklı bir mali bünyeye sahiptir. Yeni bir anayasası vardır. Global atıştırmalık ve yerel perakende iki ana iş koludur. Eminim yeni dönemde de ülkemizde ve dünyada yeni girişimlerin peşinde koşacağız."





ALİ ÜLKER KİMDİR?

Ali Ülker, 1969 senesinde dünyaya geldi.Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim alan Ülker, aynı zamanda IMD ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katıldı.De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde yer aldı.İş hayatına 1985 senesinde Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda Stajyer olarak başladı.1986-98 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında çalıştı.1998 senesinde Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de, 2001 senesinde ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı.2002 senesinde Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 senesinde ise Grup Başkanlığı'na getirildi.2011 senesinden bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ülker, Global İnovasyon ve Kalite Grup Başkanlığını da (Chief Innovation and Quality Officer) üstlendi.Evli ve üç çocuk babasıdır.