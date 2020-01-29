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  • 29.01.2020 18:43
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 18:45

Borsada 29 Ocak günü en çok hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 119.689,48 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 12,16 13,00 -6,46
Netaş Telekom. 15,03 15,88 -5,35
GSD Holding 1,62 1,68 -3,57
Tat Gıda 7,32 7,58 -3,43
Anadolu Hayat Emek. 7,18 7,43 -3,36
Bizim Mağazaları 11,55 11,95 -3,35
Yapı ve Kredi Bank. 3,01 3,10 -2,90
Net Holding 2,49 2,56 -2,73
Karel Elektronik 18,04 18,53 -2,64
Kerevitaş Gıda 3,35 3,44 -2,62
Tümosan Motor ve Traktör 7,03 7,21 -2,50
Hektaş 10,30 10,55 -2,37
Eczacıbaşı İlaç 4,15 4,25 -2,35
Karsan Otomotiv 1,70 1,74 -2,30
Koza Altın 78,75 80,50 -2,17
İndeks Bilgisayar 12,94 13,22 -2,12
Logo Yazılım 65,50 66,90 -2,09
Kardemir (D) 2,83 2,89 -2,08
Kartonsan 470,10 479,90 -2,04
Torunlar GMYO 2,98 3,04 -1,97

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