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  • 29.01.2020 18:58
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 18:58

iki gündür düşüşte! 29 Ocak anlık tam, çeyrek ve ne kadar oldu?

Özellikle son dönemde yükseliş trendinde olan ndaki güncel durum vatandaşlar tarafından arama motorlarında merakla sorgulatılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yatay seyrederek 301,40 liradan işlem gördü. Altın alıp yatırım yapan on binlerce vatandaş güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki, 29 Ocak anlık tam, çeyrek ve kaç TL oldu? İşte 29 Ocak güncel altın fiyatları

Bir süredir yükseliş eğiliminde olan altın fiyatları dünden itibaren düşüşe geçti. Altın fiyatları bugün günü düşüşle kapattı. Altında yaşanan son hareketliliğin ardından altın alıp yatırım yapanlar güncel altın fiyatlarını anlık olarak öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyrederek 301,40 liradan tamamladı. İşte 29 Ocak anlık tam, çeyrek ve gram altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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