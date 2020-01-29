Bir süredir yükseliş eğiliminde olan altın fiyatları dünden itibaren düşüşe geçti. Altın fiyatları bugün günü düşüşle kapattı. Altında yaşanan son hareketliliğin ardından altın alıp yatırım yapanlar güncel altın fiyatlarını anlık olarak öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyrederek 301,40 liradan tamamladı. İşte 29 Ocak anlık tam, çeyrek ve gram altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?