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  • 29.01.2020 15:54
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 15:54

ne yeni tarife! 2 Şubat'tan itibaren geçerli

'ne bağlı ülkelerin yanı sıra İsviçre ve Norveç'te de geçerli olan için alınan ücret 2 Şubat 2020 tarihinden itibaren 80 euroya yükselecek.

Schengen vizesine yeni tarife! 2 Şubat'tan itibaren geçerli

ücretine zam geliyor. 'nin pek çok ülkesinin yanı sıra İsviçre ve Norveç'te de geçerli olan Schengen vizesi için alınan ücret 60 euroydu. TÜRSAB tarafından yapılan açıklamaya göre AB'nin aldığı yeni karar doğrultusunda Schengen Vizesi ücretine zam yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre Schengen Vizesi başvurusunda talep edilecek ücret 80 euro olacak. 20 euroluk bir artışa tekabül eden bu bedel Haziran 2019 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanmıştı.

TÜRSAB'ın yaptığı açıklamaya göre büyükelçilik ve konsolosluklarda talep edilen 80 euroluk ücret 2 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanacak.

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