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  • 29.01.2020 08:20
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 08:20

düşüşe geçti! 29 Ocak gram, çeyrek, yarım, 24 ayar bilezik, fiyatları ne kadar oldu?

nda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'deki koronavirüs endişelerinin artmasıyla birlikte 300 lirayı aşan gram altın, endişelerin hafiflemesiyle artan risk iştahına bağlı olarak yeniden düşüşe geçti. Gram altın 29 Ocak'a 299,10 liradan başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, 24 ayar bilezik, fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları düşüşe geçti!

Altın fiyatları son dakika... Çin'de ortaya çıkan koronavirüs endişeleriyle son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları, endişelerin azalmasıyla birlikte artan risk iştahına bağlı olarak yeniden aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Dünkü kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan işlem görmüştü. Gram altın 29 Ocak'a 299,10 liradan başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik gramı ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
171,48
171,60

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
219,61
219,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
274,36
274,56

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