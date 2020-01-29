Altın fiyatları son dakika... Çin'de ortaya çıkan koronavirüs endişeleriyle son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları, endişelerin azalmasıyla birlikte artan risk iştahına bağlı olarak yeniden aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Dünkü kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan işlem görmüştü. Gram altın 29 Ocak'a 299,10 liradan başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik gramı ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

171,48

171,60

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

219,61

219,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

274,36

274,56