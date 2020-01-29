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  • 30.01.2020 09:08
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:08

Altın fiyatları yorumları yükselecek mi? Amerika'nın en büyük sı altın fiyatları i dudak uçuklatan hedef fiyat verdi!

Altın fiyatları i inanılmaz hedef fiyat geldi. Amerika'nın en büyük larından , altın analisti altın fiyatlarının yükseleceğini ve önümüzdeki kısa bir süre içerisinde o seviyenin görüleceğini ifade etti. Peki altın fiyatları yükselecek mi? İşte uzmanların altın yorumları. Altının gram fiyatı 299,4 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı ise 491,3 TL olmuş durumda. Bu arada 'nın () bu akşamki kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar bekleniyor.

Altın fiyatları için dudak uçuklatan hedef fiyat verildi

Altın fiyatları yatırım aracı olarak oldukça fazla şekilde takip ediliyor. Ülkemizde yastık altı tabir edilen yatırım aracı olan altın fiyatları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Amerika'nın en büyük bankası altın fiyatlarıyla ilgili yeni öngörülerde bulundu. Bank Of America analisti altın fiyatları ve değerli metaller için yaptığı analizde şu ifadelere yer verdi. Şuan tahvillere bakıldığında faizlerin düştüğünü ve bu durumun altın fiyatlarını etkilediğini ve altın fiyatlarını önümüzdeki bir iki yıl içerisinde altın ons fiyatının yükselebileceğini belirtti. Merkez Bankaları enflasyon olması yönünde adımlar atmaya devam ediyor.

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