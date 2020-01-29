Altın fiyatları yatırım aracı olarak oldukça fazla şekilde takip ediliyor. Ülkemizde yastık altı tabir edilen yatırım aracı olan altın fiyatları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Amerika'nın en büyük bankası altın fiyatlarıyla ilgili yeni öngörülerde bulundu. Bank Of America analisti altın fiyatları ve değerli metaller için yaptığı analizde şu ifadelere yer verdi. Şuan tahvillere bakıldığında faizlerin düştüğünü ve bu durumun altın fiyatlarını etkilediğini ve altın fiyatlarını önümüzdeki bir iki yıl içerisinde altın ons fiyatının yükselebileceğini belirtti. Merkez Bankaları enflasyon olması yönünde adımlar atmaya devam ediyor.

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