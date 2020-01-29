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  • 30.01.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:19

2020 yılı ilave tediye miktarı yattı mı, kaç TL? 4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri enflasyon farkı mı...

Kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerine 13 günlük si 31 Ocak'ta yapılacak. Tarih önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belli olacak. Peki taşeron işçiye ve yapılacak mı? İşte detaylar takvim.com.tr'de. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. 2020 senesine kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerine 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak.

Taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı...

Taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak ilave tediye ödeme tarihleri açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı kararına göre; bu ikramiyenin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.
Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye, dört eşit takside bölünüp ödeniyor. Peki 4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı var mı? İşte detaylar takvim.com.tr'de.

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