İşveren ücretten keyfi kesinti yapabilir mi?

İşime geç kaldığım için ay sonunda maaşım kesilmiş olarak geldi. Böyle bir durum mümkün müdür? Ne kadar kesinti yapılabilir?
İş Kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine karşı yükümlülükleri vardır. Belirtilen iş saatlerinde işyerinde olmak gereklidir. İşe girerken anlaşılan saatlerde gelmek ve çıkmak işverene karşı borcunuzdur. Hukuki çerçeveden bakıldığında İş Kanunu'na göre işe geç geldiğiniz zaman maaşınızdan kesinti yapması haklı bir durumdur. Burada esas olay neye göre kesintinin yapılacağıdır. 1 saatlik bir gecikme durumunda 1 saatlik ücretinizi keserken, 3 saatlik bir gecikmede 3 saatlik ücret kesmelidir. Fazlası olamaz ve saat başına gecikme durumu ile maaş hesaplanır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
İş Kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine karşı yükümlülükleri vardır. Belirtilen iş saatlerinde işyerinde olmak gereklidir. İşe girerken anlaşılan saatlerde gelmek ve çıkmak işverene karşı borcunuzdur. Hukuki çerçeveden bakıldığında İş Kanunu'na göre işe geç geldiğiniz zaman maaşınızdan kesinti yapması haklı bir durumdur. Burada esas olay neye göre kesintinin yapılacağıdır. 1 saatlik bir gecikme durumunda 1 saatlik ücretinizi keserken, 3 saatlik bir gecikmede 3 saatlik ücret kesmelidir. Fazlası olamaz ve saat başına gecikme durumu ile maaş hesaplanır.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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