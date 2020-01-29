Çalışmayana sigorta imkanı var mı?

Babam 03.03.1965 doğumlu. Sigorta başlangıcı 05.05.1981. 3300 prim günü var. Askerliğini yatırmadı. Ne zaman ve nasıl emekli olur? Çünkü şu an çalışma durumu yok. Ömer PARS
Babanızın primi emeklilik için yeterli değil. En az 3600 gün gerekiyor. Askerliği yatırarak primi yükseltebilirsiniz. 3600 günü tamamladıktan sonra 60 yaşını bekleyeceksiniz. Çalışma durumu yoksa isteğe bağlı ile de tamamlayabilirsiniz.
42 yaşında, eşinden ayrı bir bayanım. 1 oğlum var. 1000 küsur gün primim var ama çalışma imkanım yok. Bağ-Kur olarak aylık düzenli ödeme yaparsam emekli olma şansım var mı? (ismi saklı)
İsteğe bağlı sigorta ödemeniz gerekir. Bu da Bağ-Kur sayılıyor. Emekli olmanız için 15 yıl yani 5400 gün ödemeniz gerekir. 58 yaş şartı da var. Bunun yerine Bireysel Emeklilik Sistemi'ni de düşünebilirsiniz. Burada 10 yıl 56 yaş ile emeklilik imkanı bulunuyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Babanızın primi emeklilik için yeterli değil. En az 3600 gün gerekiyor. Askerliği yatırarak primi yükseltebilirsiniz. 3600 günü tamamladıktan sonra 60 yaşını bekleyeceksiniz. Çalışma durumu yoksa isteğe bağlı ile de tamamlayabilirsiniz.
42 yaşında, eşinden ayrı bir bayanım. 1 oğlum var. 1000 küsur gün primim var ama çalışma imkanım yok. Bağ-Kur olarak aylık düzenli ödeme yaparsam emekli olma şansım var mı? (ismi saklı)
İsteğe bağlı sigorta ödemeniz gerekir. Bu da Bağ-Kur sayılıyor. Emekli olmanız için 15 yıl yani 5400 gün ödemeniz gerekir. 58 yaş şartı da var. Bunun yerine Bireysel Emeklilik Sistemi'ni de düşünebilirsiniz. Burada 10 yıl 56 yaş ile emeklilik imkanı bulunuyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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