Borsa şirketlerinin piyasa değeri ne kadar? İşte 29 Ocak 2020 Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 333 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD

Koç Holding51.225.140.610 1,47

Garanti Bankası49.770.000.000 0,97

Akbank43.056.000.000 0,84

Enka İnşaat33.300.000.000 0,90

Ereğli Demir Çelik33.145.000.000 1,15

İş Bankası (C)32.399.784.000 0,59

Turkcell31.240.000.000 1,80

Bim Mağazalar30.226.416.000 7,47

Tüpraş28.572.830.720 2,23

Türk Telekom28.385.000.000 3,16

Ford Otosan26.739.342.000 5,79

Aselsan26.539.200.000 2,22

Yapı ve Kredi Bank.25.425.624.365 0,63

İskenderun Demir Çelik22.678.000.000 1,49

Sabancı Holding20.199.998.917 0,64

Türk Hava Yolları19.430.400.000 0,52

Vakıflar Bankası16.650.000.000 0,55

Anadolu Efes14.684.210.522 1,22

Arçelik14.365.981.638 1,59

Tofaş Oto. Fab.13.690.000.000 3,43